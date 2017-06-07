У Франції можуть зникнути з продажу бензинові авто

Влада Франції планує заборонити продаж автомобілів з дизельними і бензиновими двигунами з 2040 року.

Про це, як пише Financial Times, заявив міністр екології країни Ніколя Юло, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому він не уточнив, як саме буде реалізована ця заборона, і чи попадуть під нього машини з гібридними моторами.

Разом з тим Юло визнав, що дана ініціатива стане проблемою для місцевих автовиробників, Renault і Peugeot Citroen, частково належать державі.

На даний час ринок електромобілів порівняно малий - в 2016 році менше 1% проданих машин були оснащені електромоторами. Однак популярність таких автомобілів зростає - в січні-березні 2017 року обсяг продажів підскочив на 40% в річному вираженні, до 191,7 тис., за даними сайту EV-Volumes.com. Якщо такі темпи зростання збережуться, до 2030 року 80% всіх реалізованих автомобілів їздитимуть на електриці.

Нагадаємо, всі легкові автомобілі Volvo оснащуватимуться електродвигунами або гібридними моторами, починаючи з 2019 року.

Як зазначалося раніше, у 2019 році Volvo готується представити свій перший в історії електрокар. Надалі шведська компанія планує розробити ціле сімейство екологічно чистих автомобілів.

Також Німеччина у 2016 році запропонувала з 2030 року заборонити використання на своєму ринку автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами.

Нагадаємо, за рахунок радикального зниження вартості акумуляторів до 2025 року електромобілі в США та Європі коштуватимуть дешевше за бензинові авто.