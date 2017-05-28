До 2025 року електромобілі коштуватимуть дешевше за бензинові моделі, – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з прогнозом експертів, електромобілі будуть коштувати дешевше звичних бенізиново-дизельних моделей.
Як зазначається, тоді середня вартість електромобіля опуститься нижче позначки в $30 тис. і продовжить знижуватися до рівня $26 тис. до 2030 року.
За підсумками 2016 року у Bloomberg оцінили середню вартість електромобіля на рівні $43 тис., тоді як звичний автомобіль коштував приблизно $28 тис.
Вартість традиційних автомобілів після 2025 року зросте до позначки $30 тис. і вище (зокрема через суворіші вимоги до рівня шкідливих викидів).
У дослідженні Bloomberg New Energy Finance відзначили, що настільки помітне падіння вартості має відбутися за рахунок зниження ціни акумуляторів, які зараз складають приблизно половину вартості електромобіля.
У проміжку між 2016 і 2030 роком вартість акумуляторів для електроомобілів повинна впасти на 77% завдяки активному розвитку сегмента, розробці нових технологій і більшому обсягу виробництва.
Представники Renault виявилися ще більш сміливими в таких прогнозах – за їхніми даними цінники на звичайні й електричні автомобілі зрівняються вже на початку 2020 року.
Нагадаємо, в автопарку Кабінету міністрів України з'являться електромобілі.
Укргазбанк спільно з компаніями Oxygen Group та ULF Finance почали видавати безвідсоткові кредити на купівлю електромобілів.
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