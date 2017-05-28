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До 2025 року електромобілі коштуватимуть дешевше за бензинові моделі, – Bloomberg

За прогнозами Renault, здешевлення відбудеться ще швидше
За рахунок радикального зниження вартості акумуляторів до 2025 року електромобілі в США та Європі коштуватимуть дешевше за бензинові авто.
До 2025 року електромобілі коштуватимуть дешевше за бензинові моделі, – Bloomberg Фото: bloomberg.com

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з прогнозом експертів, електромобілі будуть коштувати дешевше звичних бенізиново-дизельних моделей.

Як зазначається, тоді середня вартість електромобіля опуститься нижче позначки в $30 тис. і продовжить знижуватися до рівня $26 тис. до 2030 року.

За підсумками 2016 року у Bloomberg оцінили середню вартість електромобіля на рівні $43 тис., тоді як звичний автомобіль коштував приблизно $28 тис.

Вартість традиційних автомобілів після 2025 року зросте до позначки $30 тис. і вище (зокрема через суворіші вимоги до рівня шкідливих викидів).

У дослідженні Bloomberg New Energy Finance відзначили, що настільки помітне падіння вартості має відбутися за рахунок зниження ціни акумуляторів, які зараз складають приблизно половину вартості електромобіля.

У проміжку між 2016 і 2030 роком вартість акумуляторів для електроомобілів повинна впасти на 77% завдяки активному розвитку сегмента, розробці нових технологій і більшому обсягу виробництва.

Представники Renault виявилися ще більш сміливими в таких прогнозах – за їхніми даними цінники на звичайні й електричні автомобілі зрівняються вже на початку 2020 року.

Нагадаємо, в автопарку Кабінету міністрів України з'являться електромобілі.

Укргазбанк спільно з компаніями Oxygen Group та ULF Finance почали видавати безвідсоткові кредити на купівлю електромобілів.

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28 05 2017 20:45
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