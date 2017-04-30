CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ автопарку Кабінету міністрів України незабаром з'являться електромобілі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В урядовому автопарку з'являться електромобілі
У разі успішності експерименту кількість електромобілів збільшать
Фото: gizmag.com
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, пише "Громадське".
"З 5 травня в секретаріаті з'являться електромобілі, ми зважимо всі недоліки, підрахуємо економію, і якщо це буде вигідно, то я впевнений, що це буде вигідний експеримент", – сказав він.
За словами Саєнко, в разі необхідності та успішності експерименту, кількість електромобілів буде збільшуватися.
Нагадаємо, "Укрпошта" планує доставляти посилки електрокарами.
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