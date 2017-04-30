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В урядовому автопарку з'являться електромобілі

У разі успішності експерименту кількість електромобілів збільшать
В автопарку Кабінету міністрів України незабаром з'являться електромобілі.
В урядовому автопарку з Фото: gizmag.com

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, пише "Громадське".

"З 5 травня в секретаріаті з'являться електромобілі, ми зважимо всі недоліки, підрахуємо економію, і якщо це буде вигідно, то я впевнений, що це буде вигідний експеримент", – сказав він.

За словами Саєнко, в разі необхідності та успішності експерименту, кількість електромобілів буде збільшуватися.

Нагадаємо, "Укрпошта" планує доставляти посилки електрокарами

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30 04 2017 21:30
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