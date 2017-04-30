В урядовому автопарку з'являться електромобілі

В автопарку Кабінету міністрів України незабаром з'являться електромобілі.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, пише "Громадське".

"З 5 травня в секретаріаті з'являться електромобілі, ми зважимо всі недоліки, підрахуємо економію, і якщо це буде вигідно, то я впевнений, що це буде вигідний експеримент", – сказав він.

За словами Саєнко, в разі необхідності та успішності експерименту, кількість електромобілів буде збільшуватися.

Нагадаємо, "Укрпошта" планує доставляти посилки електрокарами.