"Укрпошта" доставлятиме посилки електромобілями
Підприємство має намір закупити їх протягом 2017-2018 років, пише УНІАН.
Покупка електромобілів є складовою стратегії розвитку "Укрпошти" на найближчих п'ять років. За словами заступника генерального директора "Укрпошти" з операційної діяльності Олександра Перцовського, спочатку електрокари закуплять для офісів компанії в Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, а вже потім в решту обласних центрів. "Укрпошта" поки що не визначилася із моделями електромобілів, але їх планують придбати через відкриті тендери.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав указ про припинення діяльності державного підприємства "Укрпошта" і створення публічного акціонерного товариства.
Відзначимо, що державне підприємство "Укрпошта" остаточно буде реорганізовано у публічне акціонерне товариство 1 березня 2017 року.
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