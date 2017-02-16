Корпоратизація "Укрпошти" завершується, - Мінінфраструктури

Омелян підписав указ про перетворення держпідприємства в акціонерне товариство

Міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав указ про припинення діяльності державного підприємства "Укрпошта" і створення публічного акціонерного товариства.

"Ми завершуємо процес корпоратизації держпідприємства. Створюється публічне акціонерне товариство "Укрпошта", де 100% акцій "Укрпошти" належать державі в особі Міністерства інфраструктури", - сказав Омелян, йдеться на сайті "Укрпошти".

Також було затверджено новий статут компанії, згідно з яким держава в особі Мінінфраструктури є засновником і єдиним акціонером "Укрпошти". Статутний капітал ПАТ складе 6 млрд 518 млн 597 тис. гривень.

"Держава в особі Мінінфраструктури є засновником і єдиним акціонером ПАТ "Укрпошта", що здійснює функції з управління корпоративними правами держави, з кількістю акцій 6518597 шт. номінальною вартістю 1000,00 грн кожна і загальною номінальною вартістю 6 млрд 518 млн 597 тис грн", - наголошено в повідомленні.

Також буде створено Наглядову раду ПАТ у складі сімох членів, п'ятеро з яких - незалежні директори.

"Перетворення в акціонерне товариство - це інструмент створення сучасної прозорої системи корпоративного управління, який дасть можливість забезпечити виконання довгострокових стратегічних планів і залучити міжнародні кредитні ресурси для розвитку компанії", - зазначив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, що державне підприємство "Укрпошта" остаточно буде реорганізовано у публічне акціонерне товариство 1 березня 2017 року.