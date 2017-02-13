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"Укрпошта" стане публічним акціонерним товариством з березня

Підприємство готове до фінального етапу акціонування
Державне підприємство "Укрпошта" остаточно буде реорганізовано у публічне акціонерне товариство 1 березня 2017 року.
"Укрпошта" стане публічним акціонерним товариством з березня Фото: iPress.ua

"Укрпошта" розпочала корпоратизацію влітку, і 1 березня - це менше, ніж за місяць - вже буде діяти Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" з дотриманням усіх процедур відповідно до вимог чинного законодавства", - розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, інформує "УНІАН".

Раніше фахівці Фонду державного майна України завершили перевірку матеріалів оцінки розміру статутного капіталу в рамках процесу перетворення Міністерством інфраструктури державного підприємства "Укрпошта" в акціонерне товариство. Після перевірки підприємство готове до фінального етапу акціонування.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України погодило проект фінансового плану Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" на 2017 рік.

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13 02 2017 15:38
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