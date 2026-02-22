росія атакувала Україну дронами і ракетами, серед цілей – підприємство зі США

Ворог застосував ударні БпЛА та ракети, повітряну тривогу оголошували по всій Україні.

У ніч проти 22 лютого російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на столицю України, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Унаслідок обстрілів постраждали жінка і дитина з передмістя Києва.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, начальник Київська міська військова адміністрація Тимур Ткаченко і міський голова Віталій Кличко.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 3:56. Спершу військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння по столиці, а звхлетів російський МіГ-31К.

Пізніше у КМВА повідомили, що на підступах до Києва зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони працювали по цілях у повітрі.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що 21 лютого російська армія завдала ракетного удару по цивільному виробничому об’єкту компанії Mondelez International у місті Тростянець на Сумщині.

За словами міністра, ракета влучила в один із виробничих корпусів підприємства, яке є однією з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України. Жертв вдалося уникнути.

Сибіга наголосив, що атакований завод не є військовою ціллю. Підприємство працює з 1990-х років і виробляє продукцію відомих світових брендів.

"Коли російські ракети вражають такі об’єкти, вони спрямовані не лише на Україну. Вони спрямовані проти американських бізнес-інтересів у Європі. москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи виробничі потужності, що належать США", - зазначив міністр.