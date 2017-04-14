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Держбанк почав видавати безвідсоткові кредити на купівлю електромобілів

За підрахунками банку, якщо власний внесок на електромобіль складатиме половину його вартості, то щомісячні платежі для погашення кредиту дорівнюватимуть витратам на пальне
Укргазбанк спільно з компаніями Oxygen Group та ULF Finance почали видавати безвідсоткові кредити на купівлю електромобілів.
Держбанк почав видавати безвідсоткові кредити на купівлю електромобілів Фото: auto.mail.ru

Кредитною програмою банку передбачена мінімальна процентна ставка у розмірі 0,001% річних строком до 4 років при власному внеску від 40% від вартості авто.

Про це  повідомляє прес-служба Укргазбанку.

За підрахунками банку, якщо власний внесок на електромобіль складатиме половину його вартості, то щомісячні платежі для погашення кредиту дорівнюватимуть витратам на пальне для звичайного автомобіля.

Зокрема, найпопулярніший в Україні електрокар Nissan LEAF коштує від 400 тисяч гривень. Сплативши перший внесок у розмірі 240 тисяч гривень, покупець сплачуватиме лише 111 грн щодня протягом чотирьох років.

Крім того, за словами прес-служби банку, під час першого року використання електрокара компанія "Оксіжен груп" надає безкоштовний доступ до своєї мережі зарядних станцій.

Нагадаємо, Укргазбанк почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення "домашніх" сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,01% річних.

Нагадаємо, що у міжнародному рейтингу за темпами розвитку електромобілів Україна посіла п'яте місце.

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14 04 2017 23:54
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