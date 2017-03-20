Україна в п'ятірці країн світу з розвитку електромобілів
Про це пише AIN.ua із посиланням на дослідження незалежного видання про електротранспорт InsideEVs.com.
Попереду України Ісландія, Швеція, Норвегія та Китай.
Основними критеріями в рейтингу були політична підтримка розвитку "зеленого" транспорту, динаміка частки електрокарів на ринку авто, темпи розвитку інфраструктури тощо.
Дві країни набрали по 50 балів - найвищий показник - Норвегія і Китай. Хоча загалом можна було набрати 100 балів.
Україна здобула майже 39 балів. Можливість потрапити до списку лідерів з'явилася завдяки швидкому зростання частки електромобілів у 2016 році.
За даними InsideEVs.com, серед машин, зареєстрованих вперше в 2016 році, на електромобілі припадає 4%.
Видання підрахувало, що за останній рік цей показник зріс в п'ять разів, а кількість проданих за рік електрокарів перевищила 2 500.
Найбільше українці купували Nissan Leaf.
Нагадаємо, в Україні за останній рік кількість авто на електротязі виросла у чотири рази порівняно із роком раніше.
Міністерство інфраструктури України має намір стимулювати українців купувати електромобілі, звільнивши їх від сплати ПДВ.
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