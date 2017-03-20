Україна в п'ятірці країн світу з розвитку електромобілів

У міжнародному рейтингу за темпами розвитку електромобілів Україна посіла п'яте місце.

Про це пише AIN.ua із посиланням на дослідження незалежного видання про електротранспорт InsideEVs.com.

Попереду України Ісландія, Швеція, Норвегія та Китай.

Основними критеріями в рейтингу були політична підтримка розвитку "зеленого" транспорту, динаміка частки електрокарів на ринку авто, темпи розвитку інфраструктури тощо.

Дві країни набрали по 50 балів - найвищий показник - Норвегія і Китай. Хоча загалом можна було набрати 100 балів.

Україна здобула майже 39 балів. Можливість потрапити до списку лідерів з'явилася завдяки швидкому зростання частки електромобілів у 2016 році.

За даними InsideEVs.com, серед машин, зареєстрованих вперше в 2016 році, на електромобілі припадає 4%.

Видання підрахувало, що за останній рік цей показник зріс в п'ять разів, а кількість проданих за рік електрокарів перевищила 2 500.

Найбільше українці купували Nissan Leaf.

Нагадаємо, в Україні за останній рік кількість авто на електротязі виросла у чотири рази порівняно із роком раніше.

Міністерство інфраструктури України має намір стимулювати українців купувати електромобілі, звільнивши їх від сплати ПДВ.