Власників електромобілів звільнять від сплати ПДВ, - Мінінфраструктури

Омелян заявив, що власників електрокарів звільнять від сплати акцизного збору

Міністерство інфраструктури України має намір стимулювати українців купувати електромобілі.

Про це заявив глава міністерства Володимир Омелян в рамках круглого столу, присвяченого перспективам розвитку електротранспорту в Україні, повідомляє Автоцентр.

Одним з ефективних кроків, на думку Володимира Омеляна, стане поступове зниження вартості електроавтомобілів на 21,6% шляхом звільнення сплати ПДВ. Також у планах глави Мінінфраструктури скасування реєстраційного збору при першій реєстрації і звільнення від сплати акцизного збору.

За словами Володимира Омеляна, за останні чотири роки зростання популярності електрокарів, в середньому, становить близько 13%.

"Хоча вони займають лише 0,7% автомобільного ринку, зростання хороше. Ми ж ставимо за мету збільшити цю частку до 2020 року до 15%", - заявив Омелян.

Нагадаємо, що 25 листопада в Україні спростили сертифікацію для електромобілів із США та інших країн.