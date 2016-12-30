Власників електромобілів звільнять від сплати ПДВ, - Мінінфраструктури
Про це заявив глава міністерства Володимир Омелян в рамках круглого столу, присвяченого перспективам розвитку електротранспорту в Україні, повідомляє Автоцентр.
Одним з ефективних кроків, на думку Володимира Омеляна, стане поступове зниження вартості електроавтомобілів на 21,6% шляхом звільнення сплати ПДВ. Також у планах глави Мінінфраструктури скасування реєстраційного збору при першій реєстрації і звільнення від сплати акцизного збору.
За словами Володимира Омеляна, за останні чотири роки зростання популярності електрокарів, в середньому, становить близько 13%.
"Хоча вони займають лише 0,7% автомобільного ринку, зростання хороше. Ми ж ставимо за мету збільшити цю частку до 2020 року до 15%", - заявив Омелян.
Нагадаємо, що 25 листопада в Україні спростили сертифікацію для електромобілів із США та інших країн.
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