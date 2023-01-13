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В Україні запрацювала реформа пасажирських перевезень

13 січня 2023, 16:25
В Україні запрацювала реформа пасажирських перевезень
Мустафа Найєм. Фото: Іван Коваленко / Коммерсант
З 13 січня в Україні запрацювали зміни на ринку пасажирських перевезень, які створюють умови для підвищення конкуренції перевізників та запроваджують вимоги до транспорту для перевезення маломобільних груп населення.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, дотепер підприємець чи підприємство, яке роками працювало на маршруті могло постійно продовжувати собі дозвіл. Зі вступом змін в силу право працювати на міжобласних маршрутах перевізники будуть доводити на конкурсах кожні п'ять років. 

"Скасування можливості продовжувати термін дії дозволу ставить усіх претендентів на маршрут в рівні умови. Тож новому перевізнику зайти на лінію стане більш реально", – пояснив Найєм.

Зазначається, що на міжобласний маршрут можуть виїхати будь-які перевізники, які виконують умови конкурсу. Відтак на лінії буде працювати не один переможець, а всі, кому це вигідно і хто готовий надавати відповідні послуги та сервіси.

Крім того, для участі в конкурсі на маршрути весь пакет документів прийматиметься в електронній формі, а обсяг документів зменшено. 

Серед змін також запроваджуються вимоги до транспорту для забезпечення перевезень маломобільних груп населення. З безпекових міркувань діятиме бальна система оцінки перевізника на порушення правил дорожнього руху.

Раніше повідомлялось, що в Україні стартувала обов'язкова програма накопичувальної пенсії.

РеформаМіністерство інфраструктуриперевезення

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