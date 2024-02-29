Латвія планує конфіскувати авто з білоруськими номерами

Сейм Латвії ухвалив поправки до Закону про дорожній рух, де передбачено заборону на в'їзд до Латвії транспортних засобів, зареєстрованих в білорусі.

Про це повідомляє новинний портал Apollo.

В разі, коли транспортний засіб не зареєстровано в Латвії і виявлено, що він незаконно використовується в дорожньому русі - його буде конфісковано і передано Україні.

В поправках йдеться про те, що авто з білоруськими номерами мають залишити територію Латвії чи бути перереєстровані в Латвії протягом трьох місяців з моменту набуття законом чинності.

Передбачається, що несанкціоноване використання зареєстрованого в білорусі транспортного засобу може бути покарано штрафом у розмірі від 750 до 2 тисяч євро, а сам транспортний засіб конфісковано.

Ще того року в Латвії набули чинності ухвалені парламентом поправки до Закону про дорожній рух, згідно з якими з середини лютого 2024 року заборонено перебувати транспортним засобам, зареєстрованим у росії.

Ще восени Латвія передала Україні ще 20 авто, конфіскованих у п'яних водіїв.

Тоді ж стало відомо, що Латвія з лютого конфіскуватиме авто на російських номерах.