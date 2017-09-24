Німеччина обирає новий парламент: явка вище, ніж чотири роки тому

У Німеччині 24 вересня обирають Бундестаг. Вибори визначать, які партії керуватимуть у країні наступні чотири роки.

Анґела Меркель і її суперник соціал-демократ Мартін Шульц напередодні виборів зустрілися зі своїми прихильниками, повідомляє "Радіо Свобода".

І Меркель, і Шульц закликали виборців протистояти правим популістам із нової партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка виступає проти прийому мігрантів і біженців. Їй пророкують 10-13% голосів виборців. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, також соціал-демократ, попередив, що "вперше після закінчення Другої світової війни справжні нацисти будуть сидіти в парламенті Німеччини".

Меркель після 12 років перебування при владі претендує на четвертий термін повноважень канцлера, а її партія "Християнсько-демократичний союз" лідирує, згідно з опитуваннями: 34-37% голосів виборців проти 21-22% – у соціал-демократів.

Очікується, що до німецького парламенту потраплять також Зелені, Вільна демократична партія і Ліва партія – з можливою підтримкою на рівні від 8% до 11%.



Фото: dpa

Як зазначає Spiegel, громадяни Німеччини сьогодні активніше голосують на виборах до Бундестагу, ніж чотири роки тому. У найбільш густонаселеній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія станом на 12:00 проголосували близько 40% виборців. На виборах 2013 року цей показник складав 37%.

Загалом тут голосують 13,1 млн німецьких громадян – майже кожен п’ятий у Німеччині.

У Берліні, де приблизно 2,5 млн виборців, до полудня проголосували 27,2% виборців. Це на 0,1% вище, ніж чотири роки тому

У Гамбурзі проголосували 37,4% громадян, на попередніх виборах цей показник був на рівні 35,4%. Аналогічна ситуація в Мюнхені – там до полудня на дільниці прийшли 57,1% виборців, що на 13%.



Фото: dpa

Виборчі дільниці зачиняються о 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським), повідомляє DW. Одразу після цього з'явиться прогноз щодо попередніх результатів.

Нагадаємо, напередодні виборів у бундестаг багато провідних політиків Німеччини отримали конверти з невідомим білим порошком.