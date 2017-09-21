Німецьким політикам розіслали поштою листи з білим порошком
Серед одержувачів дивних листів - прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеєгофер, співголова фракції "зелених" у бундестазі Катрін Герінг-Еккардт, один з найавторитетніших "зелених" політиків Ганс-Крістіан Штребель і колишній голова фракції Лівої партії в бундестазі Грегор Гізі, повідомляє агентство DW.
Крім того, порошок отримав і чоловік канцлера Ангели Меркель Йоахім Зауер.
За даними берлінської поліції, порошок нешкідливий. Представник МВС також заявила 21 вересня, що "за останніми даними, він не представляє небезпеки для одержувача".
Ганс-Крістіан Штребель опублікував у своєму мікроблозі Twitter фотографію листа з білим порошком, лезом бритви і написом арабською мовою.
Hintergründe z. Drohbrief: "Wahrscheinlichkeit,dass trotz d. benutzten arab. Sprache hier Rechte die Absender waren" https://t.co/LcFSHSEtGr— Christian Ströbele (@MdB_Stroebele) 21 сентября 2017 г.
Нагадаємо, у Кельні (Німеччина) акція протесту біженця з Ірану призвела до тимчасової зупинки руху на транспортному мосту з інтенсивним рухом.
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