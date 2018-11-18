ООС: за день сепаратисти вісім разів порушили перемир'я
Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні станом на 18:00.
Сепаратисти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС неподалік населених пунктів Жолобок, Світлодарськ, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.
Поблизу Жолобка бойовики застосували міномети калібру 82 мм, а в районі Світлодарська – 120 мм.
"Підрозділи, що обороняються, адекватно подавляли ворожий вогонь застосуванням відповідних вогневих засобів. Втрат серед особового складу наших військ не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об'єднаними силами", – повідомили в ОС.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 листопада, незаконні збройні формування 16 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі. Один український військовий загинув.
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