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ООС: за день сепаратисти вісім разів порушили перемир'я

Жоден український військовий не постраждав
За день Об'єднані сили зафіксували вісім випадків порушення режиму припинення вогню незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Втрат серед особового складу українських військ не було.
ООС: за день сепаратисти вісім разів порушили перемир Фото: flickr.com/poroshenkopetro

Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні станом на 18:00.

Сепаратисти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС неподалік населених пунктів Жолобок, Світлодарськ, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

Поблизу Жолобка бойовики застосували міномети калібру 82 мм, а в районі Світлодарська – 120 мм.

"Підрозділи, що обороняються, адекватно подавляли ворожий вогонь застосуванням відповідних вогневих засобів. Втрат серед особового складу наших військ не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об'єднаними силами", – повідомили в ОС.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 листопада, незаконні збройні формування 16 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі. Один український військовий загинув.

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18 11 2018 18:23
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