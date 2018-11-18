ООС: сепаратисти 16 разів відкривали вогонь, загинув боєць ЗСУ

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено

Упродовж минулої доби, 17 листопада, окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

Зафіксовано 10 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, інформує прес-центр штабу ООС.

"Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій з мінометів калібру 82 мм в районах населених пунктів Піщане, Жолобок, Новотошківське, Оріхове, Вільний, Троїцьке та Світлодарськ. Окрім того, поблизу Жолобка, хутора Вільного та Світлодарська противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. По опорних пунктах неподалік Мар'їнки, Березового, Красногорівки, Гнутового, Лебединського та Широкиного окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій, 17 листопада, поранення несумісне з життям отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Від початку поточної доби противник, з гранатометів та стрілецької зброї, вів вогонь неподалік Гнутового. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще двох - поранено.

Нагадаємо, що в районі Світлодарської дуги та поблизу населеного пункту Золоте-4 фіксуються спроби бойовиків відновити бойові дії.