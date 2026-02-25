В Угорщині відкрили десятий у світі пам'ятник Лесі Українці

Монумент встановили у місті Годмезевашаргей коштом українського посольства.

В Угорщині 25 лютого відкрили пам’ятник письменниці Лесі Українці. Подію присвятили 155-й річниці з дня народження поетеси, повідомив посол України в Угорщині Федір Шандор в ефірі “Суспільне. Студія”.

Пам’ятник встановили на новій площі міста Годмезевашаргей, що розташоване на півдні Угорщини, неподалік кордону з Сербією. Він став десятим у світі, присвяченим Лесі Українці

"Це спільна ініціатива Посольства України в Угорщині та голови міста Годмезевашаргей Пейтера Маркезая… До речі, на це відкриття прийшла пані Аріадна, яка є прямою родичкою Лесі Українки. Вона не знає жодного слова українською, спілкується угорською", — зазначив дипломат.

За словами Шандора, всі роботи профінансувало Посольство України в Угорщині. Він наголосив, що скульптуру виготовили в Україні, і “всі 100% роботи виконано в Україні”.

"Ми вирішили, що у кожному регіоні, де проживають українці, має бути місце зібрання місцевої громади", — заявив Шандор.

Під час відкриття виступав український бандурист, на заході був присутній міський голова та місцеві жителі. За словами посла, 8 березня тут планують провести читання віршів Тараса Шевченка і Лесі Українки.

Шандор також повідомив, що міський голова відкрив українську книжкову поличку та виставку про україно-російську війну, підтримуючи українську громаду. За його словами, захід відбувся в “приємній атмосфері” без жодних заборон.