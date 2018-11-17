ООС: Бойовики намагаються відновити бої на Світлодарській дузі
Про це 17 листопада повідомив представник прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил Олексій Жуганов.
"Противник намагається підтримувати нестабільність на Маріупольському напрямку, продовжує зосереджувати вогневі зусилля на Попаснянському напрямку та Приазов'ї. Спроби відновлення бойових дій фіксуються поблизу населеного пункту Золоте-4 та у районі Світлодарської дуги", - повідомили у штабі ООС.
З початку доби бойовики обстріляли опорні пункти ООС з мінометів 82-го калібру в районі населених пунктів Новотошківське та Жолобок.
"Біля останнього зафіксовано застосування і мінометів калібру 120 мм. Окрім того з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники вели вогонь по захисниках Гнутового", - повідомив Жуганов.
Нагадаємо, що під час бойових дій 17 листопада один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
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