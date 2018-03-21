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Папа Римський позбавив сану дев'ятьох українських ченців за екзорцизм

Ченці були колишніми членами монастиря Святого Теодора Студита в селі Колодіївка Тернопільської області
Папа Римський Франциск затвердив декрети про видалення з монашого стану дев'ять українських ченців за екзорцизм.
Папа Римський позбавив сану дев Фото: vaticanstate.va

"Про сестру Марію Баран із монастиря у Великих Бірках почали говорити у 2004 році. Вона начебто чула голос Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого, Пресвятої Богородиці та окремих святих. Деякі "послання" записував отець Планчак. Священик підтверджував їх вірогідність і походження від Бога, не маючи на це повноважень, про що офіційно заявили в Синоді УГКЦ", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Української греко-католицької церкви.

Під час перевірок монастиря було виявлено багато порушень дисципліни. Частина ченців не дотримувалися уставу, а в діяльності керувалася вказівками "пророчиці". Для остаточних висновків у монастирі працювала спеціальна комісія, яка дійшла висновку, що ті, хто поширює вказівки "пророчиці", маніпулюють поняттями чернечого послуху та духовного проводу.

Після висновків комісії відбулася реорганізація монастиря Святого Теодора Студита. Натомість частина монахів не прийняла зауважень церковної влади і відмовилася її слухати. Вони продовжували порушувати монаші правила і остаточно незаконно поселилися в с. Посіч Івано-Франківської області.

"Після відповідних попереджень дев’ять монахів були видалені з монашого стану. Це рішення особисто затвердив Римський Архиєрей", - йдеться в повідомленні на сайті УГКЦ.

Згідно із затвердженими декретами, вони втрачають приналежність до монашого стану, не мають права носити монаший одяг, втрачають усі права і позбавляються всіх обов’язків та не можуть більше називати себе монахами.

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21 03 2018 15:17
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