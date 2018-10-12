Підозрюваного у держзраді суддю Чорнобука поновили на посаді

Верховний суд виніс рішення про скасування постанови Верховної Ради України про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської у зв’язку з порушенням присяги.

Рішення суду датоване 28 листопада, у цей час Чорнобуку вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, пише "Громадське".

Про своє поновлення на посаді Валерій Чорнобук заявляв також 5 грудня, під час засідання Київського апеляційного суду, що розглядав скаргу на обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві 3 листопада затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підрюють у державній зраді.

У липні цього року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в приміщеннях колишнього голови Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука провели обшуки та повідомили йому через родича підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.

Як повідомляла прес-служба СБУ, з 2014 року український посадовець сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.

"Надалі суддя через особисті причини залишив півострів та працевлаштувався у Дніпровській міській раді. Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання зловмисника правоохоронці вилучили додаткові докази його причетності до незаконної анексії Криму", – йшлося в повідомленні.

Пізніше речниця прокуратури АРК Тетяна Тихончик повідомила, що Чорнобук переховується від слідства, але перебуває на території України, його оголосили в державний розшук.