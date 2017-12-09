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На Львівщині поліція знайшла 50 одягнених в уніформу людей Семенченка

Депутат стверджує, що це ветерани батальйону "Донбас"
У вівторок, 12 вересня, в Личаківський відділ поліції Львова надійшла інформація про те, що біля сусіднього міста Винники розташувалася група людей у військовій формі, які можуть мати при собі зброю і вибухівку.
На Львівщині поліція знайшла 50 одягнених в уніформу людей Семенченка Фото: facebook.com/MVS.LVIV

На місці правоохоронці виявили близько 50 осіб в уніформі і зі спеціальними засобами захисту, - повідомляє прес-служба поліції Львівської області

На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Зараз правоохоронці встановлюють особи громадян і проводять перевірку на наявність зброї, вибухівки та інших заборонених предметів.

Народний депутат Семен Семенченко заявив у фейсбуці, що ці люди - ветерани батальйону "Донбас". Їх нібито обшукували протягом чотирьох годин і не знайшли ніякої зброї або вибухівки.

Семенченко представляє у Верховній Раді партію "Самопоміч", яка є союзником партії Михайла Саакашвілі "Рух нових сил". Саакашвілі два дні тому незаконно перетнув кордон за допомогою натовпу прихильників і зараз перебуває у Львові.

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12 09 2017 15:40
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