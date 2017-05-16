Порошенко ввів у дію санкції проти Яндекса і Вконтакте

Під санкціями також опинилися "Однокласники" та "Mail.Ru Group"

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 28 квітня про застосування санкцій щодо ряду фізичних і юридичних осіб.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова. Текст указу опублікувала прес-служба глави держави.

Разом з тим, згідно з документом, визнаються такими, що втратили чинність кілька попередніх указів Президента, що стосуються санкцій.

Сьогоднішній указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зокрема, нові санкції проти Росії передбачають блокування доступу до таких популярних соцмереж, як "ВКонтакте" і "Однокласники". Також доступ буде заблоковано до всіх сервісів "Яндекса" – "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новини", "Яндекс.Пошта", Метро, Каса, Календар, Кинопоиск, Авіа, Веб-майстер, Відео, Погода), крім головної сторінки "Янедкса".

Під санкції потрапляють і "Mail.Ru Group", сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb. Також буде заблоковано активи, заборону на транзакції і мовлення російських телекомпаній: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Зірка", ТНТ, РЕН, ОТР.

Загалом, у санкційному списку опинилось 468 юридичних та 1228 фізичних осіб. Термін санкцій для юридичних осіб продовжується терміном на 1-3 роки, для фізичних – терміном на 1-5 років, а також – безстроково.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.