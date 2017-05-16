Порошенко ввів у дію санкції проти Яндекса і Вконтакте
Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова. Текст указу опублікувала прес-служба глави держави.
Разом з тим, згідно з документом, визнаються такими, що втратили чинність кілька попередніх указів Президента, що стосуються санкцій.
Сьогоднішній указ набирає чинності з дня його опублікування.
Зокрема, нові санкції проти Росії передбачають блокування доступу до таких популярних соцмереж, як "ВКонтакте" і "Однокласники". Також доступ буде заблоковано до всіх сервісів "Яндекса" – "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новини", "Яндекс.Пошта", Метро, Каса, Календар, Кинопоиск, Авіа, Веб-майстер, Відео, Погода), крім головної сторінки "Янедкса".
Під санкції потрапляють і "Mail.Ru Group", сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb. Також буде заблоковано активи, заборону на транзакції і мовлення російських телекомпаній: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Зірка", ТНТ, РЕН, ОТР.
Загалом, у санкційному списку опинилось 468 юридичних та 1228 фізичних осіб. Термін санкцій для юридичних осіб продовжується терміном на 1-3 роки, для фізичних – терміном на 1-5 років, а також – безстроково.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.
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