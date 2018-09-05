Посольство Латвії в Москві закидали димовими шашками

Члени незареєстрованої російської партії "Інша Росія" закидали димовими шашками посольство Латвії в Москві.

Напад стався ввечері 9 травня. Як повідомили в партії, поліція затримала двох учасників акції Ольгу Шаліну і Гліба Буваненка. На них склали протоколи за статтею про дрібне хуліганство. Суд повинен відбутися завтра.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич назвав інцидент провокацією і зажадав від Росії забезпечити безпеку латвійських дипломатичних місій.

"Інша Росія" повідомляє, що за допомогою акції члени партії висловили протест проти затримання в Латвії Володимира Ліндермана, який виступає проти переводу російських шкіл на латиську мову.

Володимир Ліндерман з 1997 року перебував у забороненої Націонал-більшовицький партії, пізніше був членом створеної нацболами "Іншої Росії". У Латвії займається захистом прав російськомовних громадян, у 2012 році створив партію "За рідну мову!". Його затримали 8 травня через виступи на Вселатвійских батьківських зборах, учасники яких проти переводу шкільної освіти на латиську мову. За фактом проведення зборів латвійська поліція завела кримінальну справу.

Нагадаємо, президент Латвії Раймондс Вейоніс 2 квітня затвердив освітню реформу, згідно з якою школи національних меншин переходять на латиську мову навчання.

Група латвійських депутатів передала на розгляд до профільних парламентських комісій поправки до закону, згідно з якими в основних пакатех телебачення 90% змісту повинно бути мовами Європейського Союзу.