Посольство Латвії в Москві закидали димовими шашками
Напад стався ввечері 9 травня. Як повідомили в партії, поліція затримала двох учасників акції Ольгу Шаліну і Гліба Буваненка. На них склали протоколи за статтею про дрібне хуліганство. Суд повинен відбутися завтра.
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич назвав інцидент провокацією і зажадав від Росії забезпечити безпеку латвійських дипломатичних місій.
"Інша Росія" повідомляє, що за допомогою акції члени партії висловили протест проти затримання в Латвії Володимира Ліндермана, який виступає проти переводу російських шкіл на латиську мову.
Володимир Ліндерман з 1997 року перебував у забороненої Націонал-більшовицький партії, пізніше був членом створеної нацболами "Іншої Росії". У Латвії займається захистом прав російськомовних громадян, у 2012 році створив партію "За рідну мову!". Його затримали 8 травня через виступи на Вселатвійских батьківських зборах, учасники яких проти переводу шкільної освіти на латиську мову. За фактом проведення зборів латвійська поліція завела кримінальну справу.
Нагадаємо, президент Латвії Раймондс Вейоніс 2 квітня затвердив освітню реформу, згідно з якою школи національних меншин переходять на латиську мову навчання.
Група латвійських депутатів передала на розгляд до профільних парламентських комісій поправки до закону, згідно з якими в основних пакатех телебачення 90% змісту повинно бути мовами Європейського Союзу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства