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У Латвії школи національних меншин переходять на державну мову

Поправки до закону передбачають поступовий перехід шкіл на навчання латвійською мовою
Президент Латвії Раймондс Вейоніс 2 квітня затвердив освітню реформу, згідно з якою школи національних меншин переходять на латиську мову навчання.
У Латвії школи національних меншин переходять на державну мову Фото: gorod.lv

"Навчання в середній школі латиською мовою забезпечить однакові можливості для всієї молоді отримати якісну освіту і побудувати своє життя в Латвії, щоб тут вчитися і працювати. Це створить більш згуртоване суспільство і сильну державу", -  повідомила прес-служба латвійського президента.

Президент Латвії також відзначив, що діти, як і раніше, зможуть вивчати предмети, пов'язані з національними меншинами, їх ідентичністю і культурою, а також вивчати значну кількість предметів своєю рідною мовою.

Сейм Латвії в третьому, остаточному читанні прийняв поправки до закону про освіту, що передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою.

МЗС Росії заявило, що перехід шкіл національних меншин Латвії на навчання державною мовою "ускладнює двосторонні відносини" і є продовженням дискримінаційної політики "примусової асиміляції російськомовних".

Реформа передбачає, що у початковій школі (1-6 класи) навчання здійснюється за трьома моделями (при цьому 50% предметів викладаються латиською мовою), на завершальному етапі основної освіти (7-9 класи) 80% навчального процесу забезпечується державною мовою. У середній школі (10-12 класи) - навчання йде тільки латиською мовою, за винятком предметів, пов'язаних з рідною мовою (рідна мова та література).

Перехід до цього буде забезпечений поступово. У 2019/2020 навчальному році 80% навчання державною мовою в основній школі необхідно буде забезпечити тільки в 7-х класах, в 2020/2021 навчальному році - в 7-х і 8-х класах, а в 2021/2022 навчальному році - вже на всьому заключному етапі основної школи.

У середній школі в 2020/2021 навчальному році повністю державною мовою навчатимуться учні 10-11-х класів, через рік - всіх класів.

Раніше, парламентська комісія Сейму Латвії вирішила відхилити петицію про збереження в Латвії двомовної освіти, під якою підписалися 10 тисяч осіб.

 

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