У Латвії пропонують виключити російські канали з основних пакетів ТБ
"Тривала нездатність відповідальних за галузь Міністерства культури і Національної ради електронних ЗМІ запропонувати вирішення проблеми привела до того, що зараз потрібно вже гасити пожежу і терміново розробляти рішення щодо обмеження зростаючого впливу пропаганди Кремля", — заявила одна з ініціаторок поправок, депутатка Інесе Лібіна-Егнера, повідомляє портал Delfi.
Раніше голова ради на 51% контрольованого державою підприємства Lattelecom Гатіс Кокінсю, заявив, що компанія не стане самовільно відключати своїм клієнтам доступ до російських телеканалів. Однак, якщо надійде відповідний наказ від регулятора громадських послуг — Lattelecom буде першим, хто виконає розпорядження.
Нагадаємо, президент Латвії Раймондс Вейоніс 2 квітня затвердив освітню реформу, згідно з якою школи національних меншин переходять на латиську мову навчання.
МЗС Росії заявило, що перехід шкіл національних меншин Латвії на навчання державною мовою "ускладнює двосторонні відносини" і є продовженням дискримінаційної політики "примусової асиміляції російськомовних".
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