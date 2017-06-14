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Пожежа в Лондоні: кількість постраждалих перевищила півсотні осіб

Їх доставили у п'ять лікарень міста
В результаті пожежі у житловій багатоповерхівці у Лондоні постраждали вже понад 50 людей.
Пожежа в Лондоні: кількість постраждалих перевищила півсотні осіб Фото: EPA/UPG

"Ми доставили у п’ять лондонських лікарень понад 50 пацієнтів, які постраждали в результаті пожежі у Grenfell Tower", - повідомила Служба медичної допомоги Лондона у Twitter.

 

 

 

Нагадаємо, дві сотні пожежників намагаються загасити загоряння, що сталося сьогодні в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона. В результаті пожежі  загинула певна кількість людей, однак інформація щодо загиблих не уточнена.

Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні. 

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14 06 2017 11:21
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