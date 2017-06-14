Пожежа в Лондоні: кількість постраждалих перевищила півсотні осіб
"Ми доставили у п’ять лондонських лікарень понад 50 пацієнтів, які постраждали в результаті пожежі у Grenfell Tower", - повідомила Служба медичної допомоги Лондона у Twitter.
We have now taken over 50 patients to five hospitals across London following the fire at #GrenfellTower Tower. pic.twitter.com/Lt4AFEvQrP— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14 червня 2017 р.
Нагадаємо, дві сотні пожежників намагаються загасити загоряння, що сталося сьогодні в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона. В результаті пожежі загинула певна кількість людей, однак інформація щодо загиблих не уточнена.
Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні.
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