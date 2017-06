У Лондоні масштабна пожежа в багатоповерхівці, проводиться евакуація, - ВІДЕО

Пожежна бригада в Лондоні відправила 40 пожежних машин для гасіння, - йдеться в офіційному Twitter пожежної бригади британської столиці. Поліція також заявила, що будівля може впасти.

Близько 4:00 повідомили, що жителів продовжують евакуювати з блоку багатоповерхівки.

Вогонь виник в башті Гренфелл в маєтку Ланкастер Уест близько 1:16 за місцевим часом.

"Ми бачили уламки, які падають з будівлі, ми чули вибухи, ми чули звук розбитого скла. Поліція продовжує розставляти свої кордони, відштовхуючи представників громадськості, побоюючись, що будівля може впасти", - інформує кореспондент ВВС.

Ще один журналіст на місці подій говорить, що він знаходиться на відстані 100 метрів від будівлі, але він весь покритий попелом. "Це так жахливо, я бачив, як хтось блимав факелами на верхніх поверхах, і вони, очевидно, не можуть вибратися", - додав він.

40 fire engines & 200 firefighters have been called to the Lancaster West Estate tower block fire #NorthKensington https://t.co/SmtWbgGpSg pic.twitter.com/H4qgGmh52Y