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У Лондоні масштабна пожежа в багатоповерхівці, проводиться евакуація, - ВІДЕО

У Західній частині Лондона горить 27-поверховий будинок, є постраждалі
Дві сотні пожежників намагаються загасити загоряння, що сталося сьогодні в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.
У Лондоні масштабна пожежа в багатоповерхівці, проводиться евакуація, - ВІДЕО Фото: CNN

Пожежна бригада в Лондоні відправила 40 пожежних машин для гасіння, - йдеться в офіційному Twitter пожежної бригади британської столиці. Поліція також заявила, що будівля може впасти. 

Близько 4:00 повідомили, що жителів продовжують евакуювати з блоку багатоповерхівки.

Вогонь виник в башті Гренфелл в маєтку Ланкастер Уест близько 1:16 за місцевим часом.

"Ми бачили уламки, які падають з будівлі, ми чули вибухи, ми чули звук розбитого скла. Поліція продовжує розставляти свої кордони, відштовхуючи представників громадськості, побоюючись, що будівля може впасти", -  інформує кореспондент ВВС.

Ще один журналіст на місці подій говорить, що він знаходиться на відстані 100 метрів від будівлі, але він весь покритий попелом. "Це так жахливо, я бачив, як хтось блимав факелами на верхніх поверхах, і вони, очевидно, не можуть вибратися", - додав він.

Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.

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14 06 2017 08:35
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