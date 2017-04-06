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Теракти в Лондоні: шестеро загиблих, 48 осіб госпіталізовано

Трьох підозрюваних чоловічої статі було ліквідовано
У Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.
Теракти в Лондоні: шестеро загиблих, 48 осіб госпіталізовано Фото: ЕРА

Під час двох терактів у Лондоні - на Лондонському мосту і на ринку Боро-маркет - загинуло щонайменше 6 людей. Про це повідомляє британська поліція, інформує ВВС

Також повідомляється про чоловіків, які з ножами напали на перехожих поблизу місця інциденту.  За інформацією агенства, трьох підозрюваних чоловічої статі було ліквідовано. На тілі нападників були закріплені невідомі предмети, схожі на вибухівку.

В результаті, 48 людей госпіталізовано. Про це повідомила Національна служба охорони здоров'я (NHS).

"Ми доставили вже більше 48  постраждалих в п'ять лікарень Лондона після інциденту на Лондонському мосту. Інші постраждалі, з менш серйозними пораненнями, отримують медичну допомогу на місці", - йдеться в заяві служби.

 

 

 

Очевидці спочатку повідомляли про п'ятьох або шістьох постраждалих. Пізніше стало відомо про як мінімум двох загиблих і 20 постраждалих.

Правоохоронці також повідомили про інцидент на ринку Боро-маркет. За даними служб, там свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем. Ці два інциденти визнали терактами.

Відповідальність за теракт поки що не взяло на себе жодне з угруповань

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався вибух на території "Манчестер Арени" в однойменному британському місті після концерту американської співачки Аріани Гранде. Унаслідок вибуху 22 людини загинули, ще 59 були поранені.

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.

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04 06 2017 10:10
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