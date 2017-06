Теракти в Лондоні: шестеро загиблих, 48 осіб госпіталізовано

Під час двох терактів у Лондоні - на Лондонському мосту і на ринку Боро-маркет - загинуло щонайменше 6 людей. Про це повідомляє британська поліція, інформує ВВС.

Також повідомляється про чоловіків, які з ножами напали на перехожих поблизу місця інциденту. За інформацією агенства, трьох підозрюваних чоловічої статі було ліквідовано. На тілі нападників були закріплені невідомі предмети, схожі на вибухівку.

В результаті, 48 людей госпіталізовано. Про це повідомила Національна служба охорони здоров'я (NHS).

"Ми доставили вже більше 48 постраждалих в п'ять лікарень Лондона після інциденту на Лондонському мосту. Інші постраждалі, з менш серйозними пораненнями, отримують медичну допомогу на місці", - йдеться в заяві служби.

