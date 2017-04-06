Теракти в Лондоні: шестеро загиблих, 48 осіб госпіталізовано
Під час двох терактів у Лондоні - на Лондонському мосту і на ринку Боро-маркет - загинуло щонайменше 6 людей. Про це повідомляє британська поліція, інформує ВВС.
Також повідомляється про чоловіків, які з ножами напали на перехожих поблизу місця інциденту. За інформацією агенства, трьох підозрюваних чоловічої статі було ліквідовано. На тілі нападників були закріплені невідомі предмети, схожі на вибухівку.
В результаті, 48 людей госпіталізовано. Про це повідомила Національна служба охорони здоров'я (NHS).
"Ми доставили вже більше 48 постраждалих в п'ять лікарень Лондона після інциденту на Лондонському мосту. Інші постраждалі, з менш серйозними пораненнями, отримують медичну допомогу на місці", - йдеться в заяві служби.
We have taken 48 patients to hospital following the incident at #LondonBridge https://t.co/hCiKVCBrnb pic.twitter.com/5ipl5vtcTB— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 4 червня 2017 р.
Очевидці спочатку повідомляли про п'ятьох або шістьох постраждалих. Пізніше стало відомо про як мінімум двох загиблих і 20 постраждалих.
Правоохоронці також повідомили про інцидент на ринку Боро-маркет. За даними служб, там свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем. Ці два інциденти визнали терактами.
Відповідальність за теракт поки що не взяло на себе жодне з угруповань
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався вибух на території "Манчестер Арени" в однойменному британському місті після концерту американської співачки Аріани Гранде. Унаслідок вибуху 22 людини загинули, ще 59 були поранені.
Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.
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