У Британії затримали 12 людей через ймовірну підготовку атаки на ісламський захід

Британська поліція затримала 12 осіб у межах розслідування, пов'язаного з імовірною загрозою ісламському заходу.

За даними правоохоронців, розслідування стосується ймовірної загрози заходу, який проходив у маєтку Shrubland Hall з 9 по 12 липня. Через можливу небезпеку поліція графства Саффолк рекомендувала організаторам завершити захід раніше запланованого терміну. У результаті його закрили 12 липня. У поліції зазначили, що на цей момент немає підстав вважати, що справа становить широку загрозу для населення.

"На жаль, ця подія є суворим нагадуванням про те, що рівень терористичної загрози у Великій Британії залишається "серйозним". Ми закликаємо громадськість зберігати пильність і повідомляти про все, що здається підозрілим або викликає занепокоєння", – заявила керівниця підрозділу з боротьби з тероризмом у Лондоні Гелен Фланаган.

Як зазначає видання, цього року у Великій Британії вже сталося кілька нападів на об'єкти, пов'язані з єврейською громадою. Зокрема, у березні невідомі підпалили чотири автомобілі швидкої допомоги, що належали єврейській громадській організації.