Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Британії затримали 12 людей через ймовірну підготовку атаки на ісламський захід

13 липня 2026, 18:32
У Британії затримали 12 людей через ймовірну підготовку атаки на ісламський захід
Правоохоронці вважають, що справа пов'язана з тероризмом ультраправого спрямування.
Британська поліція затримала 12 осіб у межах розслідування, пов'язаного з імовірною загрозою ісламському заходу. 
 
Про це йдеться у заяві поліції Великої Британії.
 
За даними правоохоронців, розслідування стосується ймовірної загрози заходу, який проходив у маєтку Shrubland Hall з 9 по 12 липня. Через можливу небезпеку поліція графства Саффолк рекомендувала організаторам завершити захід раніше запланованого терміну. У результаті його закрили 12 липня. У поліції зазначили, що на цей момент немає підстав вважати, що справа становить широку загрозу для населення.
 
"На жаль, ця подія є суворим нагадуванням про те, що рівень терористичної загрози у Великій Британії залишається "серйозним". Ми закликаємо громадськість зберігати пильність і повідомляти про все, що здається підозрілим або викликає занепокоєння", – заявила керівниця підрозділу з боротьби з тероризмом у Лондоні Гелен Фланаган.
 
Як зазначає видання, цього року у Великій Британії вже сталося кілька нападів на об'єкти, пов'язані з єврейською громадою. Зокрема, у березні невідомі підпалили чотири автомобілі швидкої допомоги, що належали єврейській громадській організації.

 

терактБританія

Останні матеріали

Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється