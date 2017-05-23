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19 загиблих і понад 50 поранених: на концерті в Манчестері пролунав потужний вибух

Поліція розглядає версію про теракт
У британському Манчестері під час концерту співачки Аріани Гранде в Manchester Arena стався вибух, в результаті чого загинули щонайменше 19 людей, ще близько 50 зазнали поранень
19 загиблих і понад 50 поранених: на концерті в Манчестері пролунав потужний вибух Фото: Express & Star/ Twitter

Поліція Великого Манчестера на своїй сторінці в Twitter повідомила про "загиблих і поранених" після двох вибухів.

Як повідомляє газета Daily Mail, два "вибухи" прогриміли в понеділок біля критого стадіону міста Манчестер, де проходив концерт американської співачки Аріани Гранде.

Фото: Reuters

В офіційній заяві поліцейського департаменту Манчестера йдеться про те, що зараз цей інцидент розглядається як терористичний напад, втім правоохоронці ще не мають достовірних даних.

 

Вибух прогримів близько 22:35 за місцевим часом відразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріана Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками.

Вибух на стадіоні в Манчестері міг влаштувати смертник, повідомляє Reuters.
 

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