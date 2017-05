19 загиблих і понад 50 поранених: на концерті в Манчестері пролунав потужний вибух

Поліція Великого Манчестера на своїй сторінці в Twitter повідомила про "загиблих і поранених" після двох вибухів.

Як повідомляє газета Daily Mail, два "вибухи" прогриміли в понеділок біля критого стадіону міста Манчестер, де проходив концерт американської співачки Аріани Гранде.

Фото: Reuters

В офіційній заяві поліцейського департаменту Манчестера йдеться про те, що зараз цей інцидент розглядається як терористичний напад, втім правоохоронці ще не мають достовірних даних.

NEW: video from inside the Ariana concert in Manchester when the explosion took place. pic.twitter.com/7vu4ATEzpP