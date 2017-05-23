19 загиблих і понад 50 поранених: на концерті в Манчестері пролунав потужний вибух
Поліція Великого Манчестера на своїй сторінці в Twitter повідомила про "загиблих і поранених" після двох вибухів.
Як повідомляє газета Daily Mail, два "вибухи" прогриміли в понеділок біля критого стадіону міста Манчестер, де проходив концерт американської співачки Аріани Гранде.
Фото: Reuters
В офіційній заяві поліцейського департаменту Манчестера йдеться про те, що зараз цей інцидент розглядається як терористичний напад, втім правоохоронці ще не мають достовірних даних.
NEW: video from inside the Ariana concert in Manchester when the explosion took place. pic.twitter.com/7vu4ATEzpP— The Rouser (@RouserNews) 23 травня 2017 р.
Вибух прогримів близько 22:35 за місцевим часом відразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріана Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками.
Вибух на стадіоні в Манчестері міг влаштувати смертник, повідомляє Reuters.
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