Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран попереджав росію про загрозу безпеці перед нападом на москву – Reuters

01 квітня 2024, 14:43
Іран попереджав росію про загрозу безпеці перед нападом на москву – Reuters
Скріншот
Тегеран попередив москву про ймовірність великої "терористичної операції" на її території перед масовим вбивством в концертному залі минулого місяця.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на три анонімні джерела, знайомі з цим питанням. 

а кілька днів до теракту в росії Тегеран поділився з москвою інформацією про можливий великий теракт всередині рф, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв’язку зі смертоносними вибухами в Ірані", - заявило одне з джерел.

Міністерство розвідки Ірану заявило у січні, що заарештувало 35 осіб, причетних до подвійних вибухів 3 січня у південно-східному місті Керман через як загинуло 100 осіб. 

В кінці січня міністерство заявило, що заарештувало командира афганської філії "Ісламської держави" - "ІДІЛ-Хорасан".

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані, найкривавіші з часів Ісламської революції 1979 року. Джерела американської розвідки заявили, що "ІДІЛ-Хорасан" здійснила як теракти 3 січня в Ірані, так і стрілянину 22 березня в москві.

В інформації, яку Тегеран надав москві про майбутню атаку, не було конкретних подробиць щодо часу і точної мети, повідомило джерело агенції. 

"Їм було доручено підготуватися до значної операції в росії... Один з терористів сказав, що деякі члени групи вже поїхали до росії", - сказало джерело. 

Третє джерело - високопоставлений співробітник служби безпеки, сказав, що оскільки Іран роками був жертвою терористичних атак, іранська влада виконала своє зобов'язання попередити москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів. Джерело, знайоме з розвідданими США про майбутню атаку в росії, повідомило, що вони базуються на перехоплених розмовах між бойовиками "ІДІЛ-Хорасан". 

МЗС Ірану і кремль, а також Білий дім не відповіли на прохання Reuters прокоментувати цю історію. 

Нагадаємо, що 22 березня під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.

А наступного дня "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ.

 

РосіятерактІранМоскваІДІЛ

Останні матеріали

Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Технології
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 16:20
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Бізнес & Фінанси
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 12:46
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
Технології
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
01 квітня 2024, 01:50
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється