Іран попереджав росію про загрозу безпеці перед нападом на москву – Reuters

Тегеран попередив москву про ймовірність великої "терористичної операції" на її території перед масовим вбивством в концертному залі минулого місяця.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на три анонімні джерела, знайомі з цим питанням.

"За кілька днів до теракту в росії Тегеран поділився з москвою інформацією про можливий великий теракт всередині рф, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв’язку зі смертоносними вибухами в Ірані", - заявило одне з джерел.

Міністерство розвідки Ірану заявило у січні, що заарештувало 35 осіб, причетних до подвійних вибухів 3 січня у південно-східному місті Керман через як загинуло 100 осіб.

В кінці січня міністерство заявило, що заарештувало командира афганської філії "Ісламської держави" - "ІДІЛ-Хорасан".

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані, найкривавіші з часів Ісламської революції 1979 року. Джерела американської розвідки заявили, що "ІДІЛ-Хорасан" здійснила як теракти 3 січня в Ірані, так і стрілянину 22 березня в москві.

В інформації, яку Тегеран надав москві про майбутню атаку, не було конкретних подробиць щодо часу і точної мети, повідомило джерело агенції.

"Їм було доручено підготуватися до значної операції в росії... Один з терористів сказав, що деякі члени групи вже поїхали до росії", - сказало джерело.

Третє джерело - високопоставлений співробітник служби безпеки, сказав, що оскільки Іран роками був жертвою терористичних атак, іранська влада виконала своє зобов'язання попередити москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів. Джерело, знайоме з розвідданими США про майбутню атаку в росії, повідомило, що вони базуються на перехоплених розмовах між бойовиками "ІДІЛ-Хорасан".

МЗС Ірану і кремль, а також Білий дім не відповіли на прохання Reuters прокоментувати цю історію.

Нагадаємо, що 22 березня під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.

А наступного дня "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ.