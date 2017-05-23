Теракт в Манчестері: кількість поранених зросла, - ОНОВЛЕНО

Точна кількість поранених під час вибуху на концерті у Манчестері становить 59 осіб.

"Північно-Західна Служба швидкої допомоги (ПЗСШ) доставила 59 постраждалих від інциденту на Манчестер Арені в різні лікарні і допомогла декільком пораненим на місці", - інформує ПЗСШ.

Очевидець Енді Хоулі, який приїхав до стадіону, щоб забрати після концерту дочку і дружину, розповів ВВС про момент вибуху:

"Я чекав відкриття перших дверей. Поки я чекав, стався вибух, і він відкинув мене на 30 футів до наступних дверей. Коли я піднявся і подивився навколо, там було близько 30 осіб, розкиданих всюди. Деякі з них виглядали мертвими, хоча, можливо, вони були тільки без свідомості, але жертв було багато".

Британець Адам Мерфі, вважає, що бомба вибухнула під сидіннями.

"Без перебільшення концерт закінчився лише секунду тому. Вогні тільки загорілися. Вибух потряс простір, в якому ми перебували. Кожен почав кричати. Я ніколи не бігав так швидко в моєму житті. Пахло так, як від пожежі. Я ніколи не відчував нічого подібного, навіть зовні, все, що ви могли відчути, це гар", - сказав він.

Оновлення. Представник поліції на брифінгу повідомив, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок, інформує BBC.

У поліції підтвердили, що серед загиблих були діти.

Наразі правоохоронці схиляються до версії, що атаку здійснила одна людина, яка пронесла на концерт саморобний вибуховий пристрій і детонувала його. Зловмисник помер на арені.

Втім, поліція вивчає, чи справді він діяв одноосібно.

Констебль не підтвердив, що зловмисник був громадянином Великобританії.

Як повідомлялося, вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Спершу поліція Манчестера повідомила про 19 загиблих і близько 50 постраждалих в результаті інциденту.

Аагентство Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, повідомило, що вибух здійснив терорист-смертник.