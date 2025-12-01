Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У Гонконгу шукають десятки зниклих після катастрофічної пожежі в житловому комплексі

01 грудня 2025, 08:37
У Гонконгу шукають десятки зниклих після катастрофічної пожежі в житловому комплексі
Фото: t.me/senkevichonline
Поліція завершила обшук чотирьох із семи веж, охоплених найсмертоноснішою пожежею в місті 1948 року.

Служби Гонконгу продовжують прочісувати багатоквартирні будинки, зруйновані масштабною пожежею, в результаті якої загинуло щонайменше 146 людей. Сотні людей залишилися без житла і тепер адаптуються до життя в тимчасовому помешканні.

Про це пише Reuters.

Поліція завершила обшук чотирьох із семи веж, охоплених найсмертоноснішою пожежею в місті 1948 року. Правоохоронці виявляють тіла мешканців на сходових клітках та на дахах. Вони опинилися в пастці, намагаючись втекти від полумʼя. Близько 40 людей досі вважають зниклими безвісти.

Причину загоряння, що почалося минулої середи й швидко поширилося по зовнішній частині будинку, де тривали ремонтні роботи, усе ще з’ясовують. Але на тлі спалахів суспільного обурення через проґавлені попередження про пожежну небезпеку та докази небезпечних будівельних практик Пекін попередив, що придушуватиме будь-які «антикитайські» протести.

Два джерела Reuters повідомили, що поліція 29 листопада затримала 24-річного Майлза Квана, який був членом групи, що подала петицію з вимогою провести незалежне розслідування можливої ​​корупції та переглянути систему нагляду за будівництвом, повідомили два джерела, знайомі з цим питанням. Як повідомляє South China Morning Post, ще двох осіб також заарештували за підозрою у підбурюванні до заколоту. Поліція відмовилася коментувати ці повідомлення про арешти.

Також влада заарештувала 11 людей у рамках розслідування можливої ​​корупції та використання небезпечних матеріалів під час ремонтних робіт. На час початку пожежі будівлю обгорнули зеленою сіткою та бамбуковими риштуваннями, а також покрили шарами пінопластової ізоляції. За словами влади, пожежна сигналізація в комплексі також не працювала як належало.

пожежаГонконг

