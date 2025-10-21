В Угорщині сталася пожежа на головному нафтопереробному заводі MOL

Причини інциденту розслідуються.

Вночі на головному нафтопереробному заводі Угорщини, що належить компанії MOL, виникла пожежа. Загоряння вдалося локалізувати, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомляє Associated Press.

Пожежа спалахнула на переробному цеху Дунайського НПЗ в місті Сазхаломбатта. Причина інциденту розслідується.

Компанія MOL заявила, що протоколи надзвичайних ситуацій були дотримані, а блоки, які не постраждали від пожежі, поступово відновлюють роботу. Оцінка збитків триває.

Компанія додала, що зосередиться на забезпеченні внутрішніх поставок палива та розглядає можливість використання стратегічних резервів Угорщини.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан у вівторок, 21 жовтня, повідомив, що провів переговори з керівництвом MOL та міністром внутрішніх справ щодо інциденту.

Він написав в соцмережах, що постачання пального в Угорщині є стабільним. Також він каже, що обставини пожежі розслідують "якнайретельніше".

AP зазначає, що нафтопереробний завод у Сазхаломбатті — єдине велике підприємство з переробки нафти в Угорщині. НПЗ переважно переробляє нафту російського походження, що є рідкістю для країн ЄС після того, як блок запровадив заходи для різкого скорочення імпорту російської нафти та газу після вторгнення рф в Україну.

У вівторок влада повідомила, що якість повітря навколо заводу постійно моніторять. Перевищення норм для здоров’я не зафіксували.

Очевидці розповіли державному інформаційному агентству MTI, що полум’я та дим були видно за кілька кілометрів.