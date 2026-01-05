Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан заявив, що зараз не час для візиту путіна до Будапешта

05 січня 2026, 21:58
Орбан заявив, що зараз не час для візиту путіна до Будапешта
Фото: apnews.com
Угорський прем'єр зробив несподівану заяву.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зараз не найкращий час для візиту російського диктатора владіміра путіна до Будапешта. Таку заяву він зробив на міжнародній пресконференції у Будапешті.

Про це пише Reuters.

"Зараз не найкращий час для візиту президента росії владіміра путіна до Будапешта, оскільки між нашими країнами немає питань для обговорення", - сказав Орбан.

Водночас, за словами прем'єр-міністра, цілком ймовірно, що навесні — напередодні виборів — до Угорщини приїдуть високопоставлені американські лідери. 

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що проведе переговори з путіним у Будапешті, але зустріч так і не відбулася.

Натомість сам Орбан 28 листопада провів зустріч із російським диктатором владіміром путіним у москві. 

