Орбан заявив, що зараз не час для візиту путіна до Будапешта
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зараз не найкращий час для візиту російського диктатора владіміра путіна до Будапешта. Таку заяву він зробив на міжнародній пресконференції у Будапешті.
Про це пише Reuters.
"Зараз не найкращий час для візиту президента росії владіміра путіна до Будапешта, оскільки між нашими країнами немає питань для обговорення", - сказав Орбан.
Водночас, за словами прем'єр-міністра, цілком ймовірно, що навесні — напередодні виборів — до Угорщини приїдуть високопоставлені американські лідери.
Нагадаємо, що у жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що проведе переговори з путіним у Будапешті, але зустріч так і не відбулася.
Натомість сам Орбан 28 листопада провів зустріч із російським диктатором владіміром путіним у москві.