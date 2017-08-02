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Рух "Справедливість" Валентина Наливайченка передав черговий санітарний модуль на передову

Це сьомий модуль, який лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко відвіз українським захисникам
Цього разу санітарний модуль слугуватиме воїнам 30 Окремої механізованої бригади, яка базується у Волновасі.
Рух "Справедливість" Валентина Наливайченка передав черговий санітарний модуль на передову Фото: прес-служба

Душові кабінки, санвузол, пральні машини, - усе, що необхідно воякам для несення служби в нормальних санітарно-гігієнічних умовах відтепер мають солдати 30 ОМБр. Відмінність саме цього модулю в тому, що тут облаштували куточок, де лікар матиме змогу провести медичний огляд та надати першу допомогу. Адже саме тут базується і штаб Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, які активізували свої роботу та розширили штат одразу після перших обстрілів Авдіївки. Про це Наливайченко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми знову привезли на передову МОДУЛЬ ЖИТТЯ. Він, як і попередні шість, врятує не одного героя, надасть захист і відпочинок нашим славним бійцям. Робимо це з відкритим серцем і турботою про наше військо, яке й досі потребує належного забезпечення!", - зауважив Наливайченко, коментуючи свою поїздку в зону АТО.

Якби українська влада дбала про своїх людей і військо, такі модулі були б виготовлені на українських підприємствах у необхідних кількостях і розташовані по всій передовій, зазначив політик.

"А інша частина чекала б на мирних людей, які змушені залишити своє житло під градами, мінами і кулями. Хай наш модуль стане надійним захистком для українських героїв!", - написав він.

Нагадаємо, що всі шість модулів, які передав на передову Рух "Справедливість", виготовлені на одному з заводів міста Дніпро. Однак жодного держзамовлення за майже три роки проведення АТО на сході України підприємство так і не отримало.

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08 02 2017 12:53
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