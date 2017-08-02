Рух "Справедливість" Валентина Наливайченка передав черговий санітарний модуль на передову

Цього разу санітарний модуль слугуватиме воїнам 30 Окремої механізованої бригади, яка базується у Волновасі.

Душові кабінки, санвузол, пральні машини, - усе, що необхідно воякам для несення служби в нормальних санітарно-гігієнічних умовах відтепер мають солдати 30 ОМБр. Відмінність саме цього модулю в тому, що тут облаштували куточок, де лікар матиме змогу провести медичний огляд та надати першу допомогу. Адже саме тут базується і штаб Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, які активізували свої роботу та розширили штат одразу після перших обстрілів Авдіївки. Про це Наливайченко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми знову привезли на передову МОДУЛЬ ЖИТТЯ. Він, як і попередні шість, врятує не одного героя, надасть захист і відпочинок нашим славним бійцям. Робимо це з відкритим серцем і турботою про наше військо, яке й досі потребує належного забезпечення!", - зауважив Наливайченко, коментуючи свою поїздку в зону АТО.

Якби українська влада дбала про своїх людей і військо, такі модулі були б виготовлені на українських підприємствах у необхідних кількостях і розташовані по всій передовій, зазначив політик.

"А інша частина чекала б на мирних людей, які змушені залишити своє житло під градами, мінами і кулями. Хай наш модуль стане надійним захистком для українських героїв!", - написав він.

Нагадаємо, що всі шість модулів, які передав на передову Рух "Справедливість", виготовлені на одному з заводів міста Дніпро. Однак жодного держзамовлення за майже три роки проведення АТО на сході України підприємство так і не отримало.