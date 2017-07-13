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СБУ підозрює начальника Яворівського полігону у співпраці з російською розвідкою

Полковник здійснював збір та передачу відомостей військового характеру
Служба безпеки України (СБУ) підозрює начальника Яворівського полігону у співпраці з Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії.
СБУ підозрює начальника Яворівського полігону у співпраці з російською розвідкою Полковник Ігор Слісарчук. Фото: asv.gov.ua

Про це свідчить ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 21 червня, яким за клопотанням слідчого накладено арешт на ноутбук, мобільний телефон, три DVD-диска, флешку і уривок листа паперу з написом "quarto xmail.net", на зворотному боці надрукована фраза "наказом командира військової частини А4150 від 30.12.2015 року № 755 ". Ці речі належать підозрюваному, інформує "LB.ua".

У документі говориться, що підозрюваний впродовж 2015-2016 років, займаючи посаду начальника загальновійськового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ), військова частина А4150, на виконання завдань співробітників ГРУ РФ здійснював збір та передачу відомостей військового характеру про діяльність центру.

"Під час дачі пояснень співробітникам СБ України про його конфіденційну співпрацю з ГРУ ГШ ЗС РФ, він добровільно передав співробітникам СБУ уривок паперу з написом, ноутбук, диски і паролі до програми, а також флеш-накопичувач, з допомогою яких він здійснював зв'язок з представниками ГРУ ГШ ЗС РФ", - сказано в рішенні суду.

Справа розслідується за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада)

Начальником Яворівського полігону з 2011 року по нинішній час є полковник Ігор Слісарчук.

Нагадаємо, що в Покровську на Донеччині затримано 48-річного чоловіка, який встиг по черзі повоювати за обидва боки.

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13 07 2017 11:59
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