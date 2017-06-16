На Донеччині спіймали "недовоїна", який по черзі воював за ЗСУ та "ДНР"

За два останні роки чоловік встиг повоювати двічі як на боці України, так й на стороні окупанта

У Покровську на Донеччині затримано 48-річного чоловіка, який встиг по черзі повоювати за обидва боки.

"З серпня 2015 року по серпень 2016 року цей товариш проходив службу в одній з наших бригад ЗСУ, під час обстрілу бойовиків отримав поранення. Далі він виїжджає на окуповану територію, де після лікування працевлаштовується в "5-у самохідно-гаубичну батарею Цитаделі" на посаду гранатометника. Так, йде на службу до бойовиків, які ж йому нанесли поранення. За "службу" у окупантів, з якими він сам нещодавно ще воював, отримував 15 тисяч російських рублів", - повідомляє глава Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Він уточнив, що в лютому 2017 року чоловік повернувся до рідного Мирнограда, де вже наступного дня пішов до українського військкомату.

Фото:facebook.com/Vyacheslav.

"Там його направляють назад до "рідної" бригади. Два місяці він воює проти своїх "однополчан"-бойовиків й вже в квітні 2017 року він демобілізується і йде назад до Донецька. А сьогодні він приїхав знов до Покровська аби побачити свою кохану", - повідомив Аброськін.

Отже, за два останні роки цей "недовоїн" встиг повоювати двічі як на боці України, так й на стороні окупанта. З його слів, хронологія його переходів виглядає так: ЗСУ-"ДНР"-ЗСУ-"ДНР".

Нагадаємо, так званого "міністра внутрішніх справ терористичної організації "ДНР" заочно засудили до 12 років в'язниці.