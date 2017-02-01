Стамбульський терорист був бойовиком "Ісламської держави", - ЗМІ

Влада Туреччини вважає, що теракт міг здійснити громадянин Узбекистану або Киргизії

Нападник, що влаштував стрілянину у нічному клубі Стамбула на вечірці з нагоди Нового року, є членом ісламського руху у Східному Туркестані.

Щодо причетності терориста до ісламістів говорять в поліції. Підозрюють, що нападником може бути громадянин Узбекистану або Киргизстану. Пошуки злочинця тривають.

"Головний підозрюваний нападу у Стамбулі є членом філії ІДІЛ Східного Туркестану", - пише видання Mirror.

Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. Згодом правоохоронці заявили, що нападник був один.

Влада Туреччини кваліфікувала трагедію, яка сталася в нічному клубі в Стамбулі, як терористичну атаку. У зв'язку з цим було запроваджено тимчасову заборону на висвітлення інциденту турецькими ЗМІ.

Як раніше повідомили в консульській службі, з 39 загиблих упізнано 21 людину. Серед них громадян України немає.

Президент Туреччини заявив, що теракт був спробою дестабілізації в країні.