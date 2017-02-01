Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Стамбульський терорист був бойовиком "Ісламської держави", - ЗМІ

Влада Туреччини вважає, що теракт міг здійснити громадянин Узбекистану або Киргизії
Нападник, що влаштував стрілянину у нічному клубі Стамбула на вечірці з нагоди Нового року, є членом ісламського руху у Східному Туркестані.
Стамбульський терорист був бойовиком "Ісламської держави", - ЗМІ Фото:Haber Turk

Щодо причетності терориста до ісламістів говорять в поліції. Підозрюють, що нападником може бути громадянин Узбекистану або Киргизстану. Пошуки злочинця тривають.

"Головний підозрюваний нападу у Стамбулі є членом філії ІДІЛ Східного Туркестану", - пише видання Mirror.

Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. Згодом правоохоронці заявили, що нападник був один. 

Влада Туреччини кваліфікувала трагедію, яка сталася в нічному клубі в Стамбулі, як терористичну атаку. У зв'язку з цим було запроваджено тимчасову заборону на висвітлення інциденту турецькими ЗМІ.

Як раніше повідомили в консульській службі, з 39 загиблих упізнано 21 людину. Серед них громадян України немає.

Президент Туреччини заявив, що теракт був спробою дестабілізації в країні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2017 10:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.