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Із 39 загиблих у Стамбулі опізнано 21 людину, українців серед них немає, - МЗС

Влада Туреччини кваліфікували трагедію, як терористичну атаку
З 39 загиблих в Стамбулі опізнанно 21 людину, українців серед них немає.
Із 39 загиблих у Стамбулі опізнано 21 людину, українців серед них немає, - МЗС Фото:Haber Turk

"З 39 загиблих в Стамбулі опізнанно 21 людину. Громадян України серед загиблих немає. Консули на оперативній зв'язку з поліцією", - повідомляє консульська служба МЗС України в Twitter.

Влада Туреччини кваліфікували трагедію, яка сталася в нічному клубі в Стамбулі як терористичну атаку. У зв'язку з цим було запроваджено тимчасову заборону на освещание інциденту турецькими ЗМІ.

Глибоке засудження у зв'язку з ним висловив президент США Барак Обама. Він анонсував прес-конференцію і запевнив Туреччину, як партнера НАТО у всебічній підтримці США в боротьбі з терористичними погрозами. Крім того, засудили теракт і висловили співчуття сім'ям загиблих глава дипломатії ЄС Федеріка Могерини і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

"За повідомленням Генконсульства України в Стамбулі, внаслідок атаки на нічний клуб у Стамбулі, здійсненої невідомими, як мінімум 39 осіб загинули, 70 поранено. Поліція, однак, не повідомляє громадянства загиблих і поранених. Справа перебуває на контролі в департаменті консульської служби та Генконсульства України в Стамбулі. Консул взаємодіє з поліцією і намагається встановити, чи немає серед потерпілих громадян України. У випадку появи нової інформації оперативно повідомлятимемо", - заявив начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС  Василь Кирилич.

Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі в костюмах Санта-Клаусів відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Число жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземці.

 
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01 01 2017 13:26
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