Теракт у Стамбулі: 39 загиблих, з них 16 іноземці

В результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули 39 людей, 69 госпіталізовані.

В результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули 39 людей, 69 госпіталізовані, - заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera.

Серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі - 16 іноземців, додав міністр.

У той же час, як повідомила The Guardian, посилаючись на уряд країни, терорист був ліквідований.

Раніше мер міста Васіп Шахін, повідомив, що нападник був один, біля входу в клуб, що розташований на березі Босфору, він застрелив офіцера поліції і одного перехожого, після цього увійшов всередину і почав стрілянину з автомата Калашникова. У клубі перебувало кілька сотень людей.

Місцеві ЗМІ повідомили, що нападників було двоє і вони були одягнені в костюми Санта Клаусів.

31 грудня в Анкарі в ході спецоперації турецької поліції були затримані вісім осіб за підозрою у підготовці теракту в новорічну ніч.

Нагадаємо, 10 грудня прогримів вибух біля будівлі Управління сил безпеки турецької провінції. В результаті загинули 9 осіб, в лікарні звернулися понад 100 осіб. Серед загиблих двоє поліцейських.

Заначимо, що Робоча партія Курдистану взяла на себе відповідальність за вибух в турецькому місті Діярбакир.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило про затримання 372 осіб за підозрою в "терористичній пропаганді і причетності до діяльності від імені терористичної організації" в рамках розслідування теракту в Стамбулі, який забрав життя 44 осіб.