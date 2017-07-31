Стрілянина в центрі Івано-Франківська: поранений місцевий підприємець
Стріляв з пістолета молодий чоловік, він випустив шість куль і зник з місця події. Його тепер шукає поліція. Є один потерпілий, якого госпіталізувала карета швидкої допомоги, повідомляє місцеве видання "Курс".
За інформацією сайту "Галка", чоловік поранений в руку.
Деякі свідки впізнали Audi, воно нібито належить місцевому підприємцю Ігорю Гербіну, також відомому як Червонец.
У листопаді 2015 року в Гербіну вже стріляли в Івано-Франківську. Він отримав кулю в стегно, втратив багато крові, але вижив.
Тоді поліція порушила кримінальне провадження по ст.15 і ст.115 Кримінального кодексу - замах на вбивство.
Нагадаємо, що в Дніпрі ввечері 30 липня на вулиці Січових Стрільців біля церкви сталася стрілянина.
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