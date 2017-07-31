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Стрілянина в центрі Івано-Франківська: поранений місцевий підприємець

Злочинець втік з місця злочину
У центрі Івано-Франківська вдень 31 липня на вулиці Шеремета в районі площі Ринок близько 13:00 обстріляли сірий Audi.
Стрілянина в центрі Івано-Франківська: поранений місцевий підприємець Фото: kurs.if.ua

Стріляв з пістолета молодий чоловік, він випустив шість куль і зник з місця події. Його тепер шукає поліція. Є один потерпілий, якого госпіталізувала карета швидкої допомоги, повідомляє місцеве видання "Курс".

За інформацією сайту "Галка", чоловік поранений в руку.

Деякі свідки впізнали Audi, воно нібито належить місцевому підприємцю Ігорю Гербіну, також відомому як Червонец.

У листопаді 2015 року в Гербіну вже стріляли в Івано-Франківську. Він отримав кулю в стегно, втратив багато крові, але вижив.

Тоді поліція порушила кримінальне провадження по ст.15 і ст.115 Кримінального кодексу - замах на вбивство.

Нагадаємо, що в Дніпрі ввечері 30 липня на вулиці Січових Стрільців біля церкви сталася стрілянина.

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31 07 2017 14:20
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