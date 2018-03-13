Трамп відправив у відставку Тіллерсона, - ОНОВЛЕНО
У свою чергу, новим керівником служби призначена Джина Гаспел. Вона стане першою жінкою, яка очолила американську розвідку.
Про це Трамп повідомив у своєму Twitter.
"Директор ЦРУ Майк Помпео стане нашим новим державним секретарем. Він проведе фантастичну роботу! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Гаспел стане новим директором ЦРУ і першою жінкою на цій посаді. Вітаю всіх!", - написав американський президент.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
За інформацією видання The Washington Post, минулої п'ятниці, 9 березня, Трамп попросив Тіллесона піти у відставку. Через це останній перервав поїздку до Африки і в понеділок, 12 березня, повернувся до Вашингтону.
Оновлення:
Згодом Дональд Трамп в ефірі телеканалу CBS News прокоментував відставку Рекса Тіллерсона визнавши, що у них були розбіжності в тому числі з приводу угоди з Іраном.
"Рекс [Тіллерсон] і я говорили про це [звільнення] протягом довгого часу. Ми відмінно ладнали, але у нас були розбіжності", - сказав Трамп.
"Ми думали по-різному", - сказав президент, пояснивши, що має на увазі "інший спосіб мислення". За словами Трампа, з Помпео у нього "схожий спосіб мислення".
"З першого дня я добре ладнав з Помпео", - сказав Трамп. "Думаю, що Рекс тепер буде набагато щасливішим", - додав він.
Трамп також висловив надію, що Помпео стане "великим Держсекретарем".
"Що стосується Рекса Тіллерсона, я дуже ціную його самовідданість і виконану ним його роботу, і я бажаю йому всього найкращого", - сказав американський лідер.
Нагадаємо, що Рекс Тіллерсон був затверджений на посаді Сенатом США в лютому 2017 року. Однак уже в липні того ж року з'явилися чутки про можливу відставку Тіллерсона. За даними телеканалу CNN, у держсекретаря були розбіжності з Трампом, в першу чергу - щодо врегулювання конфлікту навколо північнокорейської ядерної програми.
У жовтні телеканал NBC повідомив з посиланням на джерела в Білому домі, що Тіллерсон при свідках назвав Трампа "недоумкуватим". CNN підтвердив цю інформацію. У листопаді The New York Times повідомляло, що Тіллерсон може піти у відставку в найближчі тижні, а його місце займе директор ЦРУ Майк Помпео.
Довідка:
Майку Помпео 54 роки. З 1986 року по 1991 рік він служив в сухопутних військах Сполучених Штатів, брав участь у війні в Перській затоці, пішов у відставку в званні капітана.
Майк Помпео. Фото: EPA/UPG
Після закінчення служби займався приватним підприємництвом. Заснував компанію Thayer Aerospace and Private Security. У 2006 році він продав свою частку в компанії і очолив компанію Sentry International по виробництву обладнання для нафтових родовищ.
У 2011-2017 роках представляв штат Канзас в Палаті представників США. У палаті представників працював в Спецкомітету по розвідці і в комітеті з енергетики та торгівлі. Крім того, Помпео був членом спецкомісії з розслідування теракту в лівійському Бенгазі у вересні 2012 року, коли в результаті нападу на американське консульство загинув посол США в Лівії Крістофер Стівенс.
18 листопада 2016 року прийняв пропозицію президента США Дональда Трампа зайняти пост директора ЦРУ, а 23 січня 2017 року був затверджений на посаді директора ЦРУ сенатом США.
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