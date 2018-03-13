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Трамп відправив у відставку Тіллерсона, - ОНОВЛЕНО

Його місце займе директор ЦРУ Майк Помпео
Президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона.
Трамп відправив у відставку Тіллерсона, - ОНОВЛЕНО Фото: Associated Press / Carolyn Kaster

У свою чергу, новим керівником служби призначена Джина Гаспел. Вона стане першою жінкою, яка очолила американську розвідку.

Про це Трамп повідомив у своєму Twitter.

"Директор ЦРУ Майк Помпео стане нашим новим державним секретарем. Він проведе фантастичну роботу! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Гаспел стане новим директором ЦРУ і першою жінкою на цій посаді. Вітаю всіх!", - написав американський президент.

 

За інформацією видання The Washington Post, минулої п'ятниці, 9 березня, Трамп попросив Тіллесона піти у відставку. Через це останній перервав поїздку до Африки і в понеділок, 12 березня, повернувся до Вашингтону.

Оновлення:

Згодом Дональд Трамп в ефірі телеканалу CBS News прокоментував відставку Рекса Тіллерсона визнавши, що у них були розбіжності в тому числі з приводу угоди з Іраном.

"Рекс [Тіллерсон] і я говорили про це [звільнення] протягом довгого часу. Ми відмінно ладнали, але у нас були розбіжності", - сказав Трамп.

"Ми думали по-різному", - сказав президент, пояснивши, що має на увазі "інший спосіб мислення". За словами Трампа, з Помпео у нього "схожий спосіб мислення".

"З першого дня я добре ладнав з Помпео", - сказав Трамп. "Думаю, що Рекс тепер буде набагато щасливішим", - додав він.

Трамп також висловив надію, що Помпео стане "великим Держсекретарем".

"Що стосується Рекса Тіллерсона, я дуже ціную його самовідданість і виконану ним його роботу, і я бажаю йому всього найкращого", - сказав американський лідер.

Нагадаємо, що Рекс Тіллерсон був затверджений на посаді Сенатом США в лютому 2017 року. Однак уже в липні того ж року з'явилися чутки про можливу відставку Тіллерсона. За даними телеканалу CNN, у держсекретаря були розбіжності з Трампом, в першу чергу - щодо врегулювання конфлікту навколо північнокорейської ядерної програми.

У жовтні телеканал NBC повідомив з посиланням на джерела в Білому домі, що Тіллерсон при свідках назвав Трампа "недоумкуватим". CNN підтвердив цю інформацію. У листопаді The New York Times повідомляло, що Тіллерсон може піти у відставку в найближчі тижні, а його місце займе директор ЦРУ Майк Помпео.

Довідка:

Майку Помпео 54 роки. З 1986 року по 1991 рік він служив в сухопутних військах Сполучених Штатів, брав участь у війні в Перській затоці, пішов у відставку в званні капітана.


Майк Помпео. Фото: EPA/UPG

Після закінчення служби займався приватним підприємництвом. Заснував компанію Thayer Aerospace and Private Security. У 2006 році він продав свою частку в компанії і очолив компанію Sentry International по виробництву обладнання для нафтових родовищ.

У 2011-2017 роках представляв штат Канзас в Палаті представників США. У палаті представників працював в Спецкомітету по розвідці і в комітеті з енергетики та торгівлі. Крім того, Помпео був членом спецкомісії з розслідування теракту в лівійському Бенгазі у вересні 2012 року, коли в результаті нападу на американське консульство загинув посол США в Лівії Крістофер Стівенс.

18 листопада 2016 року прийняв пропозицію президента США Дональда Трампа зайняти пост директора ЦРУ, а 23 січня 2017 року був затверджений на посаді директора ЦРУ сенатом США.

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13 03 2018 16:18
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