Трамп відправив у відставку Тіллерсона, - ОНОВЛЕНО

У свою чергу, новим керівником служби призначена Джина Гаспел. Вона стане першою жінкою, яка очолила американську розвідку.

Про це Трамп повідомив у своєму Twitter.

"Директор ЦРУ Майк Помпео стане нашим новим державним секретарем. Він проведе фантастичну роботу! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Гаспел стане новим директором ЦРУ і першою жінкою на цій посаді. Вітаю всіх!", - написав американський президент.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!