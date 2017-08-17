Трамп виступив проти знесення пам’ятників рабовласникам

За його словами, історію не можна змінити, а потрібно вивчати

Президент США Дональд Трамп не схвалює компанію зі знесення пам'ятників лідерам рабославницького Півдня.

Про це він написав у себе в Twitter.

"Сумно бачити, як історію і культуру нашої величної нації розбивають на друзки, знімаючи прекрасні пам’ятники….Роберту Лі, Стоунволу Джексону…хто наступний - Вашингтон, Джефферсон?", - обурився він.

За його словами, історію не можна змінити, а потрібно вивчати.

В такий спосіб Трамп прокоментував повалення у кількох американських штатах монументів на честь воєначальників рабовласницького Півдня періоду Громадянської війни (конфедератів), яке мало місце цього тижня.

Нагадаємо, у місті Шарлотсвілль, штат Вірджинія, 11 та 12 серпня відбулися протести так званих "білих націоналістів" та контр-протести, на які вийшли місцеві мешканці. Акція була організована на знак протесту проти знесення місцевого монумента, присвяченого пам'яті генерала Конфедерації Роберта Лі, головнокомандувача армії Півдня за часів Громадянської війни в США 1861-1865 років.

Під час однієї з демонстрацій у суботу авто в’їхало в ходу протестувальників, які виступали проти маршу націоналістів, унаслідок чого загинула Хізер Хейєр.

Поліція затримала нападника Джеймса Алекса Філдза, якого звинувачують у свідомому вбивстві, трьох випадках зловмисного заподіяння тілесних ушкоджень і втечі з місця ДТП.