CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Монпелье на півдні Франції поліція затримала трьох чоловіків та 16-річну дівчину, яких підозрюють у підготовці терористичної атаки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трьох чоловіків і дівчину-підлітка затримали у Франції за підозрою в підготовці теракту
Вдома у затриманих знайдено вибухонебезпечні речовини
Фото: з відкритих джерел
За даними правоохоронців, зловмисники планували теракт на одному з туристичних об'єктів у Парижі, - повідомляє Le Figaro.
У помешканні 22-річного підозрюваного та його дівчини знайшли вибухову речовину пероксид ацетону, а також інгридієнти та обладнання для виготовлення вибухівки.
Раніше у столиці Франції Парижі солдат, який охороняв Лувр, відкрив вогонь по чоловіку, який намагався незаконно потрапити в музей.
Нагадаємо, що в Парижі озброєний чоловік захопив у заручники в турагентстві сімох осіб, повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на джерела в поліції.
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10 02 2017 14:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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