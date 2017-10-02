Трьох чоловіків і дівчину-підлітка затримали у Франції за підозрою в підготовці теракту

У місті Монпелье на півдні Франції поліція затримала трьох чоловіків та 16-річну дівчину, яких підозрюють у підготовці терористичної атаки.

За даними правоохоронців, зловмисники планували теракт на одному з туристичних об'єктів у Парижі, - повідомляє Le Figaro.

У помешканні 22-річного підозрюваного та його дівчини знайшли вибухову речовину пероксид ацетону, а також інгридієнти та обладнання для виготовлення вибухівки.

Раніше у столиці Франції Парижі солдат, який охороняв Лувр, відкрив вогонь по чоловіку, який намагався незаконно потрапити в музей.