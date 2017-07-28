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У Барселоні 48 осіб постраждали через залізничну катастрофу

П'ятеро постраждалих у важкому стані
На Французькому вокзалі Барселони електричка не встигла загальмувати і врізалася в перон. Постраждали 48 осіб, п’ятеро перебувають у важкому стані.
У Барселоні 48 осіб постраждали через залізничну катастрофу Фото: InfoEmergencias‏

Щонайменше 18 постраждалих доставлені до лікарень.

Регіональна електричка прибула з Сан-Вісенс-де-Кальдерс. Вона не встигла загальмувати і врізався в перон. Про причини зіткнення нічого не повідомляється, повідомляє El Pais.

 

 

 

Зіткнення сталося о 7:15 за місцевим часом, регіональна електричка прибула з Сан-Вісенс-де-Кальдерс.

Нагадаємо, 27 червня щонайменше 34 людини отримали травми в метро Нью-Йорка після того, як потяг зійшов з рейок.

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28 07 2017 11:07
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