CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Французькому вокзалі Барселони електричка не встигла загальмувати і врізалася в перон. Постраждали 48 осіб, п’ятеро перебувають у важкому стані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Барселоні 48 осіб постраждали через залізничну катастрофу
П'ятеро постраждалих у важкому стані
Фото: InfoEmergencias
Щонайменше 18 постраждалих доставлені до лікарень.
Регіональна електричка прибула з Сан-Вісенс-де-Кальдерс. Вона не встигла загальмувати і врізався в перон. Про причини зіткнення нічого не повідомляється, повідомляє El Pais.
Mi tren ha chocado al llegar a estación de Francia hoy pic.twitter.com/WYGJMbcw7j— Felix Rios (@iamfelixrios) 28 липня 2017 р.
Зіткнення сталося о 7:15 за місцевим часом, регіональна електричка прибула з Сан-Вісенс-де-Кальдерс.
Нагадаємо, 27 червня щонайменше 34 людини отримали травми в метро Нью-Йорка після того, як потяг зійшов з рейок.
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28 07 2017 11:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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