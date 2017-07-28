У Барселоні 48 осіб постраждали через залізничну катастрофу П'ятеро постраждалих у важкому стані

На Французькому вокзалі Барселони електричка не встигла загальмувати і врізалася в перон. Постраждали 48 осіб, п’ятеро перебувають у важкому стані.

Фото: InfoEmergencias‏

Щонайменше 18 постраждалих доставлені до лікарень. Регіональна електричка прибула з Сан-Вісенс-де-Кальдерс. Вона не встигла загальмувати і врізався в перон. Про причини зіткнення нічого не повідомляється, повідомляє El Pais. Mi tren ha chocado al llegar a estación de Francia hoy pic.twitter.com/WYGJMbcw7j — Felix Rios (@iamfelixrios) 28 липня 2017 р. Зіткнення сталося о 7:15 за місцевим часом, регіональна електричка прибула з Сан-Вісенс-де-Кальдерс. Нагадаємо, 27 червня щонайменше 34 людини отримали травми в метро Нью-Йорка після того, як потяг зійшов з рейок.

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