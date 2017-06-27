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У Нью-Йорку потяг зійшов з рейок, понад 30 осіб постраждали

Через аварію були зупинені ще кілька поїздів, з них проведена евакуація пасажирів
Щонайменше 34 людини отримали травми в метро Нью-Йорка після того, як потяг зійшов з рейок.
У Нью-Йорку потяг зійшов з рейок, понад 30 осіб постраждали Фото:news18.com

За даними екстрених служб, загрози життю постраждалих немає. 17 осіб відправлені до лікарні, - повідомляє news18.

У Транспортному управлінні Нью-Йорка відзначили, що поїзд здійснив екстрену зупинку, внаслідок чого відбулася аварія, були пошкоджені шляхи і частина тунелю.

Через аварію були зупинені ще кілька поїздів, з них проведена евакуація пасажирів.

Транспортне управління почало розслідування причин події.

Нагадаємо, у Відні зіштовхнулися два потяги. Один зійшов з рейок, другий частково перекинувся. Постраждали щонайменше сім осіб.

 
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27 06 2017 20:36
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