CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 34 людини отримали травми в метро Нью-Йорка після того, як потяг зійшов з рейок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нью-Йорку потяг зійшов з рейок, понад 30 осіб постраждали
Через аварію були зупинені ще кілька поїздів, з них проведена евакуація пасажирів
Фото:news18.com
За даними екстрених служб, загрози життю постраждалих немає. 17 осіб відправлені до лікарні, - повідомляє news18.
У Транспортному управлінні Нью-Йорка відзначили, що поїзд здійснив екстрену зупинку, внаслідок чого відбулася аварія, були пошкоджені шляхи і частина тунелю.
Через аварію були зупинені ще кілька поїздів, з них проведена евакуація пасажирів.
Транспортне управління почало розслідування причин події.
Нагадаємо, у Відні зіштовхнулися два потяги. Один зійшов з рейок, другий частково перекинувся. Постраждали щонайменше сім осіб.
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27 06 2017 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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