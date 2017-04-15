У Відні аварія на залізниці, семеро людей травмовані, – ФОТО

У Відні зіштовхнулися два потяги. Один зійшов з рейок, другий частково перекинувся. Постраждали щонайменше сім осіб.

Про це повідомляє Def-GFS Blog у Twitter.

"У Відні на станції потяг на Мейдлінг зійшов з колії. У одної людини зламана рука, шестеро інших не зазнали серйозних поранень", – йдеться в публікації.

"Це щойно сталося у Відні. Схоже, друга половина поїзда потрапила на інші рейки", – написав свідок Philipp Spiess, який знаходився в одному з вагонів, на своїй сторінці в Twitter.



Фото: twitter.com/PhilippSpiess



Фото: twitter.com/internetztube



Фото: twitter.com/internetztube



Фото: twitter.com/internetztube

Нагадаємо, в Росії в Омській області вантажний поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом.

У Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг. Загинули двоє механіків потягу.