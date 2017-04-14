У Росії вантажний поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом: є загиблі
"Попередньо встановлено, що водій автомобіля ГАЗ-322132, чоловік 1960 р.н., під час руху автодорогою Червоний Яр - Перемога в районі 17 км виїхав на залізничний переїзд попередньо на заборонний сигнал світлофора і зіткнувся із залізничним потягом. У результаті ДТП водій мікроавтобуса і пасажирка від отриманих травм померли", - повідомляє сайт МВС РФ в Омській області.
У салоні мікроавтобуса, що належить школі-гімназії, перебували 12 осіб, у тому числі 10 дітей.
За даними Міністерства охорони здоров'я шістьох дітей доправлено у шпиталь, ще четверо проходять обстеження.
Нагадаємо, що взимку електропоїзд і пасажирський автобус зіткнулися на нерегульованому переїзді в Вінницькій області. Загинув водій автобуса. Пасажирів в автобусі не було.
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