У Вінницькій області зіткнулися електропоїзд і автобус, загинув водій Пасажирів в автобусі не було. Пасажири електропоїзда не постраждали

Електропоїзд і пасажирський автобус зіткнулися на нерегульованому переїзді в Вінницькій області. Загинув водій автобуса. Пасажирів в автобусі не було.

"21 лютого о 16.50 у м. Калинівка на нерегульованому переїзді електропоїзд сполученням "Хмельницький-Вінниця" допустив зіткнення з пасажирським автобусом, який здійснював перевезення. На момент події в салоні автобуса перебував тільки водій, житель села Чернятин Калинівського району. В електропоїзді - 45 пасажирів, з яких ніхто не постраждав", - інформує прес-служба ГУ ДержНС у Вінницькій області. Водій автобуса від отриманих травм загинув на місці події. Відзначається, що рятувальники організували довезення пасажирів електропоїзда до місця призначення в Вінниці. На зазначеній ділянці залізничного сполучення рух призупинено. Обставини і причину аварії встановлюють фахівці. Напередодні у Вінницькій області на місці потрійного ДТП виявили дві гранати.

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